Deel kabinet overlegt op het Catshuis over ‘avondlockdown’

De ‘avondlockdown’ verlengen of niet. Als het aan het Outbreak Management Team ligt blijft de lockdown voorlopig in stand. Een definitief besluit moet in Den Haag nog genomen worden en een deel van het kabinet komt in de loop van de dag op het Catshuis bijeen om onder meer over deze maatregel te praten.

Zaterdag lekte uit dat het OMT het versoepelen van de coronamaatregelen zoals ze nu gelden niet voor hand vindt liggen. Maar ook het aanscherpen van de regels is op dit moment niet nodig, zou volgens betrokkenen in het advies aan het kabinet staan. Het OMT is bezorgd over de oprukkende Omikron-variant.

Mogelijk wordt op het Catshuis ook besproken of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier mensen mogen ontvangen en of de kerstvakantie op basisscholen moet worden verlengd. De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob donderdag nog.

Ook de burgemeesters spreken elkaar nog over de coronamaatregelen. Dinsdag zal het kabinet een besluit nemen en een persconferentie houden, zo is de verwachting.