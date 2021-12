Politie vindt 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk in Holten

De politie heeft in een opslag in een woongebied in het Overijsselse Holten ruim 1700 kilo vuurwerk gevonden. Een Holtenaar van 33 jaar is gearresteerd. De man zou onder meer professioneel vuurwerk hebben gehad en vuurwerk dat zwaarder was dan een sticker aangaf.

Vorige week hield de politie in Drenthe mannen aan die professioneel vuurwerk in hun bezit hadden. Die arrestaties leidden naar de man in Holten, die donderdag is opgepakt, meldt de politie maandag.

Handel in en bezit van professioneel vuurwerk is voor particulieren verboden, omdat dit knalwerk veel te zwaar en te gevaarlijk is voor gebruik door consumenten. De kracht van de explosie kan zo groot zijn dat er gewonden of doden kunnen vallen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het professionele vuurwerk weggehaald uit Holten, zegt de politie.

In de opslag werd ook vuurwerk gevonden dat in Nederland niet meer verkocht mag worden. Daarnaast was op vuurwerk een valse sticker geplakt, waardoor de knallers minder zwaar leken dan ze in werkelijk waren. Vuurwerk van de categorie├źn F3 en F4 mag alleen worden afgestoken door mensen die een speciale vuurwerkopleiding hebben afgerond.