CBS: minder uitstoot van broeikasgassen in afgelopen kwartaal

De uitstoot van broeikasgassen was in het derde kwartaal van dit jaar 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2020. De belangrijkste oorzaak is dat er in Nederland minder elektriciteit werd geproduceerd ten opzichte van een jaar eerder, melden CBS en RIVM/Emissieregistratie woensdag op basis van de kwartaalcijfers over de uitstoot. De totale uitstoot van broeikasgassen in de eerste drie kwartalen van 2021 was echter wel nog 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De elektriciteitsproductie daalde afgelopen kwartaal 15 procent, vooral door de hogere gasprijzen en de relatief goedkopere elektriciteit uit het buitenland. De ingevoerde elektriciteit, vooral afkomstig uit kern- en kolencentrales in het buitenland, steeg met 66 procent. In de elektriciteitssector werden meer steenkolen verstookt dan vorig jaar, maar door de verminderde vraag werden alsnog 14 procent minder broeikasgassen uitgestoten.

In veel sectoren was de uitstoot van broeikasgassen in het derde kwartaal op ongeveer hetzelfde niveau als in 2020 en 2019. In de sectoren industrie, landbouw en kantoren en huizen was de uitstoot ongeveer even hoog als voordat de coronacrisis begon in 2019. De mobiliteitssector is een uitzondering, sinds het begin van de coronacrisis stoot deze sector minder broeikasgassen uit.

Directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda Marjan Minnesma is kritisch over de kwartaalcijfers. “De gasprijzen zijn nu zo hoog geworden dat de kolenstroom uit Duitsland veel goedkoper is. Dan komt de uitstoot bij Duitsland terecht. Dat helpt het klimaat niet, maar onze cijfers wel.” Daarnaast ziet ze dat ook meer biomassa ge├»mporteerd wordt dan steenkool. “Het importeren en stoken van biomassa levert op papier een beter plaatje op, maar in praktijk veroorzaakt het meer uitstoot dan kolen.”

De totale uitstoot in heel 2021 tot nu toe is vooral hoger doordat de uitstoot in het tweede kwartaal met 11 procent hoger uitviel dan in dezelfde maanden een jaar eerder. In vergelijking met 2019, voor de coronacrisis, is de totale uitstoot van broeikasgassen 6 procent lager in de eerste drie kwartalen.