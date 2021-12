Ed Nijpels noemt klimaataanpak coalitieakkoord ‘veelbelovend’

De klimaatmaatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen zijn “veelbelovend”, volgens Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij zegt dat er volgens het Voortgangsoverleg veel punten “noodzakelijk” zijn om de doelen van Parijs te halen. “Nu wordt het zaak ze allemaal uitgevoerd te krijgen.”

Nijpels zegt dat het klimaatbeleid in een hogere versnelling komt door de hogere doelstelling van het kabinet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast is hij te spreken over het klimaatfonds en de energieheffing die voor burgers wat lager wordt. Daarnaast moet het afschaffen van de verhuurderheffing er volgens Nijpels voor zorgen dat woningcorporaties meer ruimte krijgen om de huizen te verduurzamen.

Volgens Nijpels wordt de voorgestelde subsidie op schone technologie├źn een impuls voor duurzamere industrie. Hij denkt dat er veel winst te boeken is. Verder noemt hij het goed dat er geen “taboes” meer zitten op rekeningrijden of kernenergie. “De transitie vraagt een open blik van iedereen.”