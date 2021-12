FNV: eindelijk wordt doorgeslagen flex een halt toegeroepen

De FNV is blij dat de “doorgeslagen” flexibilisering van de arbeidsmarkt “eindelijk” een halt wordt toegeroepen. Dat zegt de vakbond in een reactie op het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet steekt jaarlijks 500 miljoen euro in de hervorming van de arbeidsmarkt, onder meer om het verschil tussen flex- en vaste contracten te verkleinen.

“Maar dit akkoord is geen reden tot feest”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een toelichting. Hij vindt de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon niet genoeg. Dat wordt in fases verhoogd met 7,5 procent en de uitkeringen, met uitzondering van de AOW, stijgen mee. “Daarmee lossen we het probleem voor heel mensen niet op”, vindt Elzinga. “Bovendien is de koppeling met de AOW keihard doorgesneden en raakt de koopkracht van onze ouderen verder achterop.”

FNV noemt de keuze om te bezuinigen op de zorg “onbegrijpelijk”. Volgens Elzinga was er voor de coronapandemie al sprake van een zorgcrisis. “Dit is een vreselijke trap na voor al die onmisbare helden die onze zorg met veel moeite overeind houden.”