Kamer bespreekt verlenging avondlockdown

De vervroegde kerstvakantie van de basisscholen, de Omikron-variant en de boostercampagne zullen woensdag belangrijke thema’s zijn tijdens het debat in de Tweede Kamer over de verlenging van de avondlockdown. De maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen blijven nog vier weken van kracht, maakte het demissionaire kabinet dinsdagavond bekend.

In de Kamer wordt al langer geroepen om de boostercampagne te versnellen, omdat vooral veel gevaccineerde ouderen toch ziek worden als ze besmet raken. De versnelling leek eerder niet mogelijk, maar dinsdagavond kondigde het kabinet aan dat alle mensen boven de 18 jaar half januari een boosterprik aangeboden hebben gekregen. Vanwege de dreiging van de Omikron-variant is ook besloten om de periode tussen de laatste vaccinatie of de besmetting en de boosterprik te verkorten van zes naar drie maanden.

Het kabinet besloot pas deze week de leerlingen in het primair onderwijs een week eerder met vakantie te sturen. Daar voelde minister Arie Slob van Onderwijs lang niets voor. Partijen zullen willen weten waarom hiertoe niet eerder is besloten. Het OMT dringt er al veel langer op aan op het vervroegen van de vakantie.

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge maken zich “serieuze zorgen” over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus, zeiden ze op de persconferentie. Die variant is veel besmettelijker dan de Delta-variant, die nu nog dominant is. Daarom wordt de boostercampagne versneld en de avondlockdown verlengd, ondanks afnemende besmettingsaantallen.