Meer Nederlanders naar vakantieparken in vervroegde kerstvakantie

Veel Nederlanders kiezen ervoor volgende week tijdens de vervroegde kerstvakantie voor basisscholen naar een vakantiepark te gaan. De ketens Center Parcs, Roompot, Landal GreenParks en Libéma zien allemaal sinds een aantal dagen een opvallende stijging in het aantal boekingen voor verblijven van maandag tot vrijdag. Center Parcs kijkt naar aanvullende maatregelen om kinderen op bepaalde plekken zoveel mogelijk uit elkaar te houden, maar vaker komt het aan op de eigen verantwoordelijkheid van ouders.

Op de coronapersconferentie van dinsdagavond kondigden demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge aan dat basisscholen volgende week dichtgaan om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook was het verzoek aan ouders kinderen zoveel mogelijk in de eigen bubbel te houden en bijvoorbeeld minder met andere kinderen te laten spelen.

Center Parcs zegt rekening te gaan houden met het onderling afstand houden van kinderen op plekken waar zij anders dicht op elkaar zouden zitten, zoals aan knutseltafels. In zogeheten doorstroomlocaties zoals zwembaden gelden al maxima voor de aantallen bezoekers vanwege de verplichte 1,5 meter afstand, die de parken zeggen te volgen. Daar voegen ze aan toe dat ouders er uiteindelijk over gaan in hoeverre kinderen met kinderen uit andere gezinnen in aanraking komen. “Wij zijn geen politie of boa”, aldus een woordvoerster van Landal.

De parken van Roompot kwamen in een paar dagen tijd voor zo’n 10 procent voller te zitten, meldt een woordvoerder. “Dat is boven de verwachtingen.” Center Parcs zag voor de hele kerstvakantie, maar met name voor volgende week, de afgelopen dagen “een enorme hoeveelheid extra boekingen”. Datzelfde geldt voor Landal, dat spreekt van “een flinke stijging de afgelopen twee dagen”. Zij kunnen daar geen cijfers bij geven.

Ook parken van Libéma, zoals Safari Resort en Vakantiepark Beekse Bergen, kwamen de afgelopen dagen meer in trek voor de eerdere week kerstvakantie. Het Safari Resort is nu voor die periode voor 95 procent volgeboekt, waar dat vorige week nog voor zo’n 65 procent was.