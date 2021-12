Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep blijft open

De noodopvang op scholen en kinderopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft open, ook volgende week als de kerstvakantie een paar dagen eerder ingaat. Ook als maar één ouder een cruciaal beroep heeft, heeft het kind recht om naar de noodopvang te gaan, benadrukt een woordvoerder van Brancheorganisatie Kinderopvang. Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang, roept scholen en kinderopvang op om ruimhartig te zijn met noodopvang.

Bij de organisatie staat de telefoon sinds woensdagochtend roodgloeiend door telefoontjes van bezorgde ouders. Omdat er geen algehele lockdown geldt, moeten ook als maar één ouder een cruciaal beroep heeft, vaak beide ouders werken.

“Zet jezelf en je eigenbelang even opzij en denk mee met de ouders”, zegt Bijlsma bij Radio 1. Over verhalen van scholen in Amsterdam die alleen noodopvang bieden aan kinderen van twee ouders met een cruciaal beroep zegt ze dat die “kinderen en de maatschappij in de kou laten staan. Het alternatief is namelijk dat kinderen ofwel thuis zitten te gamen, de straat op worden geschopt of naar opa en oma gaan.”

Verder roept de brancheorganisatie werkgevers op om medewerkers zo veel mogelijk thuis te laten werken als die schoolgaande kinderen hebben. De speciale en reguliere basisscholen gaan in principe maandag dicht, maar kunnen die dag eventueel nog open zijn als ze die tijd nodig hebben om voorbereidingen te treffen.