Politiebond: coalitieakkoord belooft te weinig

Politiebond NPB is niet te spreken over de investeringen in het politieapparaat die in het coalitieakkoord staan. NPB-voorzitter Jan Struijs noemt de plannen “meer van hetzelfde en dus te weinig”. “Wij zien een lange lijst in de magnetron opgewarmde beloften, maar het geld om daar serieus politiewerk van te maken blijft ijskoud achterwege”, zegt Struijs.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen een “forse investering” doen in veiligheid en justitie. Het zou in totaal om structureel een miljard euro per jaar extra. Hoe dat geld precies besteed moet gaan worden, is vooralsnog niet bekend. Wel staat in het coalitieakkoord onder andere dat de landelijke recherche meer mensen kan aannemen en dat er ook meer geld vrij wordt gemaakt voor samenwerking met het buitenland én tussen de politie en de boa’s.

Volgens de NPB is het miljard uit het coalitieakkoord “op alle punten welkom en in principe goed besteed, maar zet het geen zoden aan de dijk”. Zo is het geld volgens Struijs niet bedoeld voor het werven van extra politiemensen. “Rutte III heeft weliswaar zo’n tachtig procent van de bezuinigingen van Rutte I en II op de operationele sterkte teruggedraaid, maar verder wil men kennelijk niet gaan.” Volgens de NPB-voorzitter heeft de politie ongeveer 2000 extra mensen nodig “om iedereen veilig en gezond zijn werk te kunnen laten doen”.

Ook is er in het akkoord 200 miljoen uitgetrokken voor het “versterken van de politieorganisatie”, stelt de NPB, maar is volgens Struijs niet duidelijk wat dat precies inhoudt en kampt het korps nu met een begrotingstekort dat tegen de 300 miljoen euro loopt. “Het ziet er voor de passerende burger heel aardig uit, maar het politiepersoneel schiet er niets mee op. Dat moet dagelijks blijven werken in een organisatie die door geldgebrek noodgedwongen vacaturestops moet afkondigen in een periode van onderbezetting.