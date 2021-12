Van Dissel: Omikron reden voor analyse effectiviteit coronapas

De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus is reden om opnieuw te kijken naar de effectiviteit van het coronatoegangsbewijs (CTB). Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in de Tweede Kamer.

Met het CTB kunnen mensen die gevaccineerd, getest of recent genezen van corona zijn, toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca of de cultuursector. Maar uit de eerste cijfers blijkt dat de vaccins veel minder effectief zijn tegen de Omikron-variant.

“Het coronatoegangsbewijs is gebaseerd op immuniteit, op afweer tegen de Delta-variant met name. Omikron zou dat zomaar kunnen veranderen”, aldus Van Dissel. “Dat betekent dat we dat in het Outlook Management Team opnieuw moeten analyseren. Dan moet je ook nagaan, wat is de potentiĆ«le bescherming van het coronatoegangsbewijs.”

Van Dissel benadrukt dat dit “redelijk ingrijpend” is, en ook gevolgen kan hebben “voor het internationaal personenverkeer”. “We hebben even tijd nodig om dit door te denken, wat de consequenties zijn”.