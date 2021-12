Advocaat: vermeend slachtoffer Marco Borsato wil erkenning

De vrouw die deze week aangifte deed van seksueel misbruik door Marco Borsato is niet uit op een schadevergoeding. Advocaat Peter Plasman, die de vrouw bijstaat, laat donderdag in een verklaring weten dat zijn cliënt vooral erkenning wil, zodat zij dit hoofdstuk kan sluiten.

“Als aangeefster kan het meisje in het strafproces op vrij eenvoudige wijze een financiële claim indienen”, zegt Plasman in de verklaring die in handen is van De Telegraaf en RTL Boulevard. “Het gaat haar echter niet om geld en zij zal dan ook geen schadevergoeding vorderen voor wat er gebeurd is.”

Plasmans cliënte wil vooral door met haar leven, zegt de advocaat. “Na erkenning hoopt zij dit nare hoofdstuk te kunnen afsluiten en op een goede manier door te kunnen gaan met haar leven.”

Aangifte doen was volgens de advocaat geen makkelijke stap voor de vrouw. “Zeker wanneer zoals nu de aangifte zich richt tegen een BN’er heeft dat voor alle betrokkenen ernstige consequenties. Mijn cliënte wordt partij in een strafrechtelijke procedure waarin mogelijk alles wordt opgerakeld.”

Plasman stelt ook dat zijn 22-jarige cliënt nu sterk genoeg is om met de mogelijke gevolgen van haar stap naar de politie om te gaan. “Zij voelt zich beschadigd en zij heeft de vurige hoop dat erkend zal worden dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden moeten gebeuren.”

Afgelopen dinsdag werd bekend dat tegen Borsato aangifte is gedaan wegens “onzedelijke betastingen”. De 22-jarige vrouw zegt vanaf haar 15e seksueel te zijn misbruikt door Borsato. Roddelkanalen meldden al langer dat de zanger grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond. Vorige week kwam Borsato via zijn advocaat met een eerste reactie op de beschuldigingen. Hij liet weten het OM te vragen om een onderzoek en ontkende de aantijgingen. Na de aangifte noemde hij het “goed” dat die er ligt en het onderzoek “met vertrouwen” tegemoet te zien.