CJO: vonnis nog niet geldig toen Baudet verboden tweets herhaalde

FVD-voorman Thierry Baudet heeft niet onrechtmatig gehandeld door woensdag opnieuw de tweets over de Holocaust te delen die hij van de rechter moest verwijderen. Dat stelt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO), dat het kort geding mede had aangespannen. Volgens hem moest het vonnis namelijk nog eerst getekend worden voordat het van kracht werd.

De rechter droeg Baudet woensdag op de uitlatingen in een aantal van zijn tweets “niet te herhalen, ongeacht op welke wijze en via welk medium”. Maar de politicus deed dat vlak daarna toch door de betreffende tweets te citeren met de opmerking: “Op last van de Amsterdamse rechter moet ik binnen 48 uur deze vier tweets verwijderen.”

Naftaniel noemt het handelen van Baudet “buitengewoon laakbaar”. “Hij lijkt geen enkele mededogen te hebben voor de mensen in de rechtszaal”, zegt hij daarover. Maar volgens de CJO-voorzitter hoeft Baudet op basis hiervan geen dwangsom van 25.000 euro te betalen, zoals in het vonnis staat, omdat dat eerst nog getekend moest worden. Dat is pas donderdag gebeurd. Om hier opnieuw een zaak van te maken heeft volgens Naftaniel “geen zin”, ook omdat het veel tijd kost.

Donderdagochtend verwijderde Baudet alsnog de vier tweets, waarin hij het coronabeleid vergelijkt met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. Hij stelt “intens verdrietig” te zijn dat hij “datgene wat ik ten diepste geloof, niet mag uiten” en zegt dat hij zich niet bij de uitspraak van de rechter zal neerleggen.

In het tv-programma Beau zei Baudets advocaat Gerard Spong woensdagavond dat Baudet volgens hem sowieso niet in overtreding was, “omdat hij slechts weergeeft wat de rechter hem bevolen heeft”.