ECB laat coronasteunprogramma eind maart aflopen

De Europese Centrale Bank (ECB) verlengt het coronasteunprogramma eind maart niet meer. De centrale bank steekt dan geen nieuw geld meer in staatsleningen en bedrijfsobligaties, maar blijft het geld dat terugbetaald wordt nog wel tot zeker eind 2024 herinvesteren. Dat is langer dan eerder gepland.

De ECB zet zijn andere opkoopprogramma, dat een voortvloeisel is van de financiële crisis, in om de overgang te verzachten. Het bedrag dat volgens dat programma maandelijks wordt geïnvesteerd in staatsleningen en bedrijfsobligaties is nu nog 20 miljard euro per maand.

In het tweede kwartaal verdubbelt dat naar 40 miljard euro per maand en in het derde kwartaal wordt het 30 miljard euro per maand. Vanaf oktober volgend jaar is dat opkoopprogramma dan weer terug op het huidige niveau.

De ECB houdt verder een slag om de arm om onrust op bijvoorbeeld de Griekse kapitaalmarkten tegen te gaan. Onder het coronasteunpakket koopt de centrale bank Griekse staatsleningen op, maar dat gebeurt niet onder het oudere opkoopprogramma. Dat zou betekenen dat Griekenland weer een hogere rente zou moeten betalen om geld te lenen. Als dat tot problemen leidt, kan een groter deel van de herinvesteringen van de coronasteun naar Griekse schuldpapieren gaan.

Het afbouwen van het coronasteunpakket was al verwacht. Tijdens de persconferentie na de vorige beleidsvergadering had ECB-president Christine Lagarde al laten doorschemeren dat dit niet verlengd zou worden. De ECB besloot verder de rente gelijk te houden. Ook dat kwam niet als een verrassing.

De ECB houdt nog altijd vol dat de inflatie, die nu hoog is, op de middellange termijn terugvalt tot onder het ECB-doel van 2 procent. Voor 2023 en 2024 gaat de centrale bank uit van een inflatie van 1,8 procent. Daarbij geeft Lagarde wel aan dat er ook risico’s zijn dat de inflatie hoger uitkomt, bijvoorbeeld als salarissen sterker stijgen dan verwacht en bedrijven daardoor hun prijzen verhogen.

De huidige hoge inflatie komt vooral door de hoge energieprijzen, aldus Lagarde. De kerninflatie, zonder sterk wisselende prijzen voor energie en voedsel, blijft ook volgend jaar nog onder de 1,9 procent.

De ECB gaat uit van een economische groei van de eurozone met 5,1 procent dit jaar en 4,2 procent volgend jaar, wat lager is dan eerdere prognoses voor 2022. In 2023 groeit de economie dan met 2,9 procent en dat is juist een sterkere toename dan eerder verwacht. De economie groeit in 2024 ten slotte met 1,6 procent, voorziet de ECB.