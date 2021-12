Op de laatste dag voor het reces debatteert Kamer over formatie

Op de laatste dag voor het kerstreces debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord en het eindverslag van informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte laat er donderdag een EU-top in Brussel voor schieten.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie kwamen een dag eerder naar buiten met hun bijna vijftig pagina’s tellende coalitieakkoord met het motto ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De vier partijen hadden sinds begin oktober onder leiding van de informateurs onderhandeld over de vorming van een nieuw kabinet. Het was de langste formatie ooit.

Het nieuwe kabinet gaat vooral heel veel geld investeren, onder meer in de aanpak van het klimaat- en stikstofprobleem. Bewindslieden krijgen veel ruimte om hun beleid in te vullen. Verder benadrukken de partijleiders dat ze de komende jaren vooral willen werken aan het herstel van het vertrouwen in de politiek.

Tijdens het debat zal Rutte worden aangewezen als formateur. Hij kan dan beginnen met de vorming van zijn vierde kabinet. De verdeling van de posten over de partijen is rond, zei Rutte in Op1. Uiterlijk maandag stellen de vier partijen hun kandidaten voor aan de formateur. De twee weken daarna worden de beoogde bewindslieden gescreend, waarna ze in de eerste week van januari door de formateur worden ontvangen. In de tweede week van januari wordt dan volgens de huidige planning het nieuwe kabinet be√ędigd, aldus Rutte.