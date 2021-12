Tramschutter vervolgd voor poging moord op gevangenisbewaarder

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat Gökmen T. vervolgen voor poging tot moord, poging tot zware mishandeling en vernieling. De 40-jarige Utrechter stak op 17 februari van dit jaar met een zelf gefabriceerd wapen in op een bewaarder van Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. Het slachtoffer liep daarbij verwondingen op.

Acht maanden na het steekincident, op 17 oktober, werd T. agressief in de recreatieruimte van de gevangenis. Allerlei spullen die in de recreatieruimte stonden werden vernield. Toen een medewerker T. tot bedaren probeerde te brengen, gooide de Utrechter hete vloeistof. De medewerker raakte daarbij gewond.

T. zit op dit moment een levenslange gevangenisstraf uit voor een aanslag in en rond een tram in Utrecht op 18 maart 2019. Hierbij kwamen uiteindelijk vier mensen om het leven en raakten meerdere personen gewond, van wie twee ernstig.

Ondanks die veroordeling vindt het Openbaar Ministerie het van groot belang T. te vervolgen voor de nieuwe feiten. “Dat is in de eerste plaats belangrijk voor de slachtoffers van beide incidenten in Penitentiaire Inrichting De Schie, maar ook als signaal richting de maatschappij dat dergelijk gedrag niet geaccepteerd wordt.”

Verder wijst het OM erop dat iedere levenslang gestrafte in Nederland na 25 jaar in aanmerking komt voor gratie. Strafrechtelijke vervolging en eventuele vonnissen die daaruit voortvloeien worden bij een gratieverzoek meegenomen.

Wanneer T. voor de rechter zal verschijnen, is nog niet bekend. Vermoedelijk is dat in de eerste helft van 2022.