Drie verdachten vast voor explosie woning Lelystad

De politie heeft deze week drie verdachten aangehouden voor de explosie bij een woning eind oktober in Lelystad. Het drietal zou drugs dealen in Lelystad en kwam bij de politie in beeld tijdens het onderzoek naar de explosie. De verdachten zijn een 15-jarige jongen uit Lelystad, een 19-jarige man uit Almere en een 26-jarige Hilversummer. De laatste twee zitten nog vast, meldt de politie vrijdag.

Bij de verdachten werden geld, telefoons, cocaïne en heroïne gevonden. Hoe de verdachten bij de explosie betrokken zijn, wordt nog onderzocht.

Een woning aan de Blauwe Slenk raakte ernstig beschadigd door de explosie laat in de avond op 20 oktober. De bewoners van het huis raakten niet gewond.