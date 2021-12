Duizendste stolperstein in Amsterdam gelegd

In Amsterdam is vrijdag de duizendste stolperstein in de grond gelegd, meldt de gemeente. De stenen, ook wel struikelstenen genoemd, zijn een herinnering aan mensen die rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi’s werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord werden gedreven.

De stenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Sinds 1992 maakt hij stenen met een messing plaatje waarin de naam van het slachtoffer, geboortejaar, plaats en datum van arrestatie en plaats en datum van moord of overlijden staan geschreven. Iedereen kan een aanvraag doen voor het plaatsen van zo’n gedenksteen. Die wordt dan voor de laatste woning van het slachtoffer in de stoep gelegd. Om de steen te kunnen lezen, zal een voorbijganger moeten stilstaan en buigen voor het slachtoffer, zo is het idee van de kunstenaar.

De stenen worden in heel Europa geplaatst. In november 2007 kwam de eerste in Nederland, inmiddels liggen er zo’n 7000. De eerste struikelsteen in Amsterdam werd op 4 mei 2009 geplaatst. In aanwezigheid van burgemeester Femke Halsema volgden vrijdag de 999e en duizendste stolperstein, dicht bij de Stopera. De twee stenen gedenken Louis Lamm (1871-1943) en zijn dochter Ruth Fanny Lamm (1911-1943), beiden in 1943 vermoord in concentratiekamp Auschwitz. Hun huis aan Amstel 3 staat er niet meer, maar de twee stenen herdenken de Joodse boekhandelaar, antiquair en uitgever en zijn dochter.