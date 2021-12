Het Tweede Kamerdebat over de lockdown staat op dinsdagmiddag gepland. De Kamer gaat altijd in debat nadat er maatregelen zijn aangekondigd. Normaal gesproken worden de persconferenties op dinsdagavonden gehouden en gaat de Kamer later in debat.

Om over de lockdown te praten, komt de Kamer terug van reces. Eigenlijk zou afgelopen donderdag de laatste Kamerdag van 2021 zijn.

De lockdown geldt tot en met 14 januari.