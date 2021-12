Vanaf woensdag strengere inreisregels vanuit niet-Schengenlanden

Vanaf aanstaande woensdag gaan strengere regels in voor reizigers vanuit niet-Schengenlanden die naar Nederland willen. Ook gevaccineerden moeten dan 48 uur van tevoren een PCR-test doen en 24 uur van tevoren een sneltest. Deze regels gaan in de hele Europese Unie gelden, maar De Jonge wil er alvast mee beginnen in Nederland.

EU-burgers kunnen vrij reizen in de Schengenzone. Europese landen die er niet onder vallen zijn Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatiƫ en Roemeniƫ. Landen als IJsland, Noorwegen en Zwitserland horen niet bij de EU, maar vallen wel onder het Schengenverdrag.