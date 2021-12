Advocaat bereidt kort geding over lockdown voor

Advocaat Bart Maes bereidt een kort geding voor over de invoering van de lockdown. De advocaat verwacht dat de spoedprocedure tegen de Nederlandse staat komende week dient bij de rechtbank in Den Haag.

“Al tijdens de persconferentie van zaterdagavond werd ik benaderd door burgers, ondernemers en studenten”, zegt Maes. Hij noemt de plotselinge invoering van de lockdown “een klap in het gezicht”. Maes: “Het wordt een kort geding tegen de algehele lockdown en het moment van aankondiging, een week voor kerst. Het is een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers, studenten en zeker aan het jaareinde. Zij zitten in de rats. Ik kom op voor de belangen van deze ondernemers en jongeren.”

Maes is zondag bezig met een concept van de dagvaarding dat hij maandag naar de rechtbank in Den Haag stuurt. Hij hoopt dan dinsdag een datum voor de behandeling te krijgen. In de conceptdagvaarding stelt Maes onder meer aan de orde dat grondrechten alleen tijdelijk mogen worden ingeperkt, maar dat de coronamaatregelen alsmaar voortduren. “Volgende keer komt er weer een nieuwe variant.”

Maes voerde eerder een kort geding tegen de Nederlandse staat over de invoering van de coronatoegangspas, dat hij verloor. De rechter bepaalde op 6 oktober dat het coronatoegangsbewijs toegepast mag blijven worden. Evenals bij eerdere kort gedingen nam de rechter tot uitgangspunt dat hij zich terughoudend moet opstellen bij het beoordelen van nieuwe maatregelen. Alleen als er sprake zou zijn van onredelijk beleid of een gebrek aan wettelijke grondslag kan de rechter ingrijpen.

Op 14 januari dient het hoger beroep tegen deze uitspraak bij het hof in Den Haag. Ook loopt er nog een bodemprocedure over het coronatoegangsbewijs.