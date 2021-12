Oud-burgemeester en PvdA-coryfee Ed van Thijn (87) overleden

Ed van Thijn, voormalig burgemeester van Amsterdam, oud-minister en PvdA-coryfee is zondag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente Amsterdam zondagavond op verzoek van zijn vrouw en dochters bekend. Zij laten weten dat Ed van Thijn tot het einde toe betrokken, helder en geestig was, meldt de gemeente in een verklaring.

Hij was jarenlang een vooraanstaand bestuurder namens de PvdA, die in twee perioden minister van Binnenlandse Zaken was, de rol van formateur en informateur vervulde, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en burgemeester van Amsterdam was. In die rol was Ed van Thijn van 1983 tot en met 1994 de langstzittende burgemeester van de hoofdstad na de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij van 1999 tot 2007 lid van de Eerste Kamer.

In 1994 werd hij na zijn burgemeesterschap benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg Van Thijn de Gouden Medaille van de Stad Amsterdam.

Ed van Thijn werd op 16 augustus 1934 in Amsterdam geboren. Als kind overleefde hij het interneringskamp Westerbork.

De herdenking en begrafenis zullen na de kerstdagen in kleine kring plaatsvinden, meldt de gemeente Amsterdam. Tevens wordt een condoleanceregister geopend.