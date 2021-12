Rechtszaken gaan door tijdens lockdown

Rechtszaken gaan tijdens de lockdown door. De vanaf zondag geldende coronamaatregelen hebben daar geen invloed op. De gerechtsgebouwen blijven tijdens de lockdown toegankelijk, meldt de Raad voor de rechtspraak.

Alle gebouwen van de rechtspraak zijn volgens de anderhalvemeternorm ingericht. Mondkapjes zijn in de publieke ruimtes verplicht. Er hoeft geen coronatoegangsbewijs te worden getoond. Publiek is in beperkte mate welkom, waarbij vooraf aanmelden verplicht is.

Komende week staan belangrijke zittingen op de rol van de rechtbanken, waaronder het liquidatieproces Marengo en het MH17-proces. Het Openbaar Ministerie komt deze week met de strafeisen tegen de vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17. Het requisitoir van het OM gaat naar verwachting drie dagen duren.