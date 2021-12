De Jonge prijst in Amsterdam het priktempo van de GGD

Hugo de Jonge vindt dat de GGD’en “heel indrukwekkend” werk leveren op de locaties waar mensen hun boosterprikken krijgen. De demissionair minister van Volksgezondheid bracht een bezoek aan de grootste prikstraat van Nederland, in de RAI in Amsterdam, om de aandacht te vestigen op de manier waarop het prikprogramma is ingericht.

“Dit is echt heel erg indrukwekkend. De enorme getallen en het enorme opschalen dat men hier doet in Amsterdam is echt om een hele diepe buiging voor te maken. Voor de GGD, voor de gemeente, voor iedereen die de GGD helpt hier. Dat is echt heel bijzonder. Ze gaan van 6500 naar 17.000 prikken”, zei De Jonge, die een rondleiding kreeg door de hallen van de RAI. “Het is ook nodig want omikron komt eraan. We moeten ons allemaal laten boosteren en dat moet in de allergrootste aantallen tegelijkertijd.”

Tijdens het coronadebat van dinsdag benadrukte De Jonge al dat de grote GGD-locaties het efficiĆ«ntst kunnen prikken. Die boodschap herhaalde hij in Amsterdam. De hulp van huisartsen bij het boosteren wordt gewaardeerd, benadrukte de bewindsman, maar is voor de grote vaccinatiecampagne niet de snelste route. “Ik zou zeggen: concentreer je op die dingen die alleen de huisarts kan doen en laat het grote massawerk echt aan de GGD. Dat gaat het snelste.”

Verschillende huisartsen springen bij bij de boostercampagne. Ze prikken mensen die niet naar een GGD-locatie kunnen komen en de inwoners van kleine zorginstellingen waar geen arts werkt. Huisartsen in delen van het land, bijvoorbeeld in Noord-Brabant, maakten met de GGD aldaar afspraken om op grote schaal hun eigen patiƫnten te gaan prikken.

Dat betekent dat sommige mensen die eigenlijk nog niet in aanmerking komen voor een booster wel al worden geprikt door hun huisarts en anderen niet. “Als de situatie overal een beetje verschillend is leidt dat inderdaad tot onduidelijkheid”, zegt De Jonge. Maar omdat er in sommige regio’s al afspraken gemaakt zijn tussen de GGD en huisartsen gaat De Jonge daar naar eigen zeggen “niet voor liggen”. Toch zou hij liever zien dat huisartsen zich inzetten om onder meer ongevaccineerde vijftigplussers te informeren over een inenting.

De Jonge sprak in Amsterdam naast zijn loftuitingen ook groot vertrouwen uit in het werk van de GGD’en. Het doel om alle achttienplussers die dat willen in de tweede helft van januari geprikt te hebben, zal volgens hem gehaald worden. “De GGD heeft ons nog nooit teleurgesteld.”