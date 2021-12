International Film Festival Rotterdam 2022 volledig online

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) vindt volgende maand in aangepaste vorm net als vorig jaar online plaats. De organisatie van het filmfestival heeft daarvoor gekozen vanwege onzekerheid over de opmars van de omikronvariant en de lockdown die tot zeker 14 januari zal duren. Het festival start op 26 januari.

Het festival zal ook in kleinere vorm doorgaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. De organisatie geeft aan dat ook als de lockdown op 14 januari wordt opgeheven het vanwege de omvang van het festival niet gaat lukken om op het laatste moment te schakelen naar een fysiek evenement.

“IFFR beseft dat deze moeilijke beslissing filmmakers en filmliefhebbers hard raakt”, zegt de organisatie in een reactie. “Het festival zal er nog steeds alles aan doen om hen met elkaar in verbinding te brengen via een onlineprogramma. Alleen in aangepaste vorm kan het festival de veiligheid van publiek, medewerkers en gasten garanderen in de huidige omstandigheden.”

Het International Film Festival Rotterdam 2022 duurt tot zondag 6 februari.