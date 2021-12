Wintersporters vertrekken halsoverkop naar pistes Oostenrijk

Een niet gering aantal Nederlanders lijkt nog vandaag of morgen halsoverkop naar de wintersport in Oostenrijk te vertrekken. Zij hopen daar te arriveren voordat zaterdag strenge inreisregels gaan gelden voor Nederlanders. Oostenrijk besloot woensdagmiddag dat Nederlanders die nog geen boosterprik hebben gehad vanaf zaterdag tien dagen in quarantaine moeten. “Wie zaterdag al in Oostenrijk is, houdt zich netjes aan de regels en ontloopt de quarantaine”, aldus de Nederlandse Ski Vereniging.

De vereniging ziet op hun onlineforum dat veel wintersporters aan die mogelijkheid denken. “Het kan nu ook makkelijker, omdat de scholen al dicht zijn. Best veel mensen hebben er de kosten van drie extra overnachtingen voor over om de geplande wintersportvakantie door te kunnen laten gaan”, zegt een woordvoerder. Het onlineforum stroomt woensdag vol met “woedende” en “wanhopige” reacties.

De telefoon van de skivereniging staat sinds woensdag roodgloeiend met bellers die niet weten wat ze moeten doen, nu de voorgenomen vakantie zo kort voor de start niet door dreigt te gaan. De vereniging raadt onmiddellijk vertrek niet speciaal aan. Wel krijgen bellers het advies om te proberen hun reis te verzetten naar Frankrijk, Zwitserland of ItaliĆ«. “Daar zijn de regels een stuk gematigder”, weet de woordvoerder. “Maar het blijft een behoorlijke uitdaging om nog iets anders te regelen nu het zo kort dag is.”

Volgens de Ski Vereniging waren vele tienduizenden Nederlanders van plan om de kerstvakantie in Oostenrijk door te brengen. Oostenrijk is in Nederland het populairste wintersportland. “Dat dit gebeurt is heel zuur. Het zag er tot nu goed uit qua lockdownbeleid en coronaregels. Wintersporters hebben hier echt geen rekening meer mee gehouden.”