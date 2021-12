De Jonge bestelt 1300 zuurstofapparaten voor coronapatiënten

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge bestelt “onder dwingende spoed” 1300 extra zuurstofapparaten voor de thuisbehandeling van coronapatiënten. Het gaat om zogenoemde zuurstofconcentratoren. Dit zijn elektrische apparaten die zuurstof uit de lucht halen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat op basis van de door het RIVM geschetste scenario’s rond de omikronvariant van het coronavirus het “dringend gewenst is” om meer van deze apparaten beschikbaar te hebben. Coronapatiënten kunnen dan meer thuis worden opgevangen. “Elk beschikbaar bed in een ziekenhuis of instelling telt immers.”

De apparaten geeft De Jonge in bruikleen aan Nederlandse zuurstofleveranciers. Hij verwacht dat ze in de laatste week van dit jaar en de eerste week van volgend jaar beschikbaar en inzetbaar zijn.