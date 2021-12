Veel vaccinatielocaties dicht of korter open tijdens feestdagen

Mensen kunnen ook tijdens de kerstdagen en op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag een boosterprik krijgen. De vaccinatiecampagne wordt niet stilgezet voor de feestdagen. Maar sommige locaties gaan wel dicht, en andere plekken zijn korter open dan anders.

De GGD in Hollands Midden sluit zijn vaccinatielocaties op 25 en 31 december en op 1 januari. De prikplekken in Leiden en Gouda zijn op tweede kerstdag drie uur lang open, de rest is ook die dag dicht. “Onze mensen hebben de afgelopen tijd zo’n topdrukte gehad, ze zijn moe. Af en toe moeten ze een dag vrij hebben, een adempauze om bij te tanken, net als iedereen. Bovendien kan het, voor de boostercampagne maakt het niet uit”, laat een woordvoerster weten.

In Gelderland-Midden zijn alle vaccinatielocaties op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag dicht. Die ruimte is er, zegt de regio: “We hebben een doel, iedereen voor half januari een boostervaccinatie aanbieden. Dat gaat ons op deze manier lukken. Met deze planning en deze openingstijden. Het is dan niet nodig om onze mensen te vragen om ook op deze dagen te gaan werken.” In de regio Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en omstreken) zijn alle vaccinatielocaties op eerste kerstdag dicht.

De vaccinatielocaties in Amsterdam en Rotterdam zijn op 24, 25, 26 en 31 december en op 1 januari wel open, maar korter dan gebruikelijk. De vaccinatielocatie in het World Forum in Den Haag en die in Zoetermeer zijn tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag dicht.

De regio’s Zuid-Limburg en Groningen hebben tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag één vaccinatielocatie open. In Limburg gaat het om het MECC in Maastricht, in Groningen om Hanze Plaza in de stad Groningen. Alle andere prikplekken in de regio’s zijn dan dicht. In de regio Noord- en Oost-Gelderland (Veluwe en de Achterhoek) zijn meerdere vaccinatielocaties op eerste kerstdag dicht, maar mensen kunnen dan terecht bij een andere prikplek.

De GGD in de regio Limburg-Noord verandert niets aan de openingstijden van de vier vaccinatiecentra in Venlo, Roermond, Venray en Weert. Ook in Twente gaat het boosteren “gewoon door” tijdens de kerstdagen en Oud en Nieuw. In de provincie Utrecht verandert er evenmin iets. De twee belangrijkste vaccinatielocaties van Zaanstreek-Waterland, in Purmerend en Zaandam, zijn tijdens de kerstdagen net zo lang open als anders. Ze sluiten wel iets eerder op oudejaarsavond.

In Drenthe kunnen mensen eveneens elke dag terecht voor een boosterprik. “De openingstijden voor de booster vermelden we niet op onze website om inloop te voorkomen. Mensen zien de afspraakmogelijkheden zodra ze online een afspraak maken. Zonder afspraak kunnen we geen booster geven. Ook niet als je partner wel een afspraak heeft en je dan mee komt”, aldus de Drentse GGD.