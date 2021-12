Nog twee universiteiten Hongkong halen beelden Tiananmenplein weg

Twee universiteiten in Hongkong haalden vrijdag beelden weg die de dodelijke slachtoffers van protesten op het Tiananmenplein in Beijing in 1989 eren. Een dag eerder besloot de oudste universiteit van Hongkong al om zo’n monument te verwijderen.

Het ruim zes meter hoge standbeeld “Goddess of Democracy” was vrijdagochtend verdwenen van een plein voor de Chinese University in de stad. In een verklaring liet de onderwijsinstelling weten dat het “ongeautoriseerde standbeeld” moest worden verwijderd. Lokale media melden dat ook voor de Lingnan University in Hongkong een standbeeld verdween. Dat zou om “veiligheidsredenen” zijn gebeurd.

Donderdag werd het monument “Pillar of Shame”, dat bestond uit vijftig op elkaar gestapelde gekwelde gezichten en gemartelde lichamen, weggehaald door de oudste universiteit in de stad. Dat acht meter hoge beeld stond er al sinds 1997, maar moest na een “risicoanalyse” en om “juridische redenen” verdwijnen. Regeringscritici vrezen dat de autoriteiten proberen het collectieve geheugen van de stad te wissen.

Het protest dat in 1989 in Beijing plaatsvond op het Tiananmenplein, dat ook bekendstaat als het Plein van de Hemelse Vrede, kostte aan mogelijk duizenden mensen het leven. Het protest tegen de communistische regering werd door het leger hardhandig beƫindigd.

Elk jaar wordt in Hongkong stilgestaan bij de slachtoffers. Recentelijk werden prodemocratische activisten, onder wie de Hongkongse mediatycoon Jimmy Lai (74), echter veroordeeld tot maandenlange celstraffen wegens deelname aan een “illegale” Tiananmen-herdenking.

In tegenstelling tot op het Chinese vasteland kon het Tiananmenprotest in Hongkong tot recentelijk wel worden herdacht. Dat komt doordat de voormalige Britse kroonkolonie sinds 1997 een semi-autonome regio van China is met een eigen minigrondwet. Door de invloed van de centrale regering zijn de democratische vrijheden in Hongkong echter beperkt en is de prodemocratische beweging de kop ingedrukt.