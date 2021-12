RIVM verzwaart quarantaineregels voor alle nauwe contacten

Vanaf nu moeten alle nauwe contacten van een besmet persoon weer in quarantaine, ook als zij gevaccineerd zijn of eerder een coronabesmetting hebben meegemaakt. Het RIVM bevestigt vrijdag dat de regels zijn aangescherpt, na berichtgeving van de NOS. Reden voor de nieuwe regels is de komst van de omikronvariant van het coronavirus, die besmettelijker lijkt te zijn.

Het advies luidt nu dus dat alle huisgenoten en nauwe contacten tien dagen in quarantaine moeten. Als iemand langer dan vijftien minuten op minder dan 1,5 meter is geweest, wordt diegene een nauw contact genoemd. Wel mag deze quarantaine nog steeds beƫindigd worden op dag vijf na een negatieve test bij de GGD. Deze regels gelden ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar, die eerder nog niet onder deze richtlijn vielen.

De boosterprik zou beter moeten beschermen tegen de omikronvariant. Toch geldt de nieuwe richtlijn ook voor mensen die al een boosterprik hebben ontvangen, zegt de woordvoerder van het RIVM vrijdag. Of dit in de toekomst nog verandert, weet hij niet.

RIVM past de richtlijn aan na het nieuwe advies van het Outbreak Management Team (OMT). De nieuwe regels stellen ook dat huisgenoten en nauwe contacten zich tot tien dagen na het laatste contact niet in grote groepen mogen begeven en kwetsbare mensen moeten vermijden.

Tot nu hoefden alleen ongevaccineerde nauwe contacten en alle huisgenoten van mensen met een coronabesmetting in quarantaine. Overige contacten, die maar kort in contact zijn geweest met de coronapatiƫnt, hoeven nog steeds niet in quarantaine, net als altijd het geval was.