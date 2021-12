Weer.nl verwacht koude Kerstmis maar zachte jaarwisseling

De kerst gaat dit jaar koud verlopen. In de loop van vrijdagmiddag begint vanuit het noorden een klassieke vorstinval, meldt Weer.nl. In het midden van het land komt de koude lucht aan in de nacht van vrijdag op zaterdag, in het zuiden gebeurt dat pas zaterdag, eerste kerstdag.

Overdag op eerste kerstdag schijnt in een flink deel van Nederland de zon en kan in het zuiden wat sneeuw vallen. De nacht naar tweede kerstdag wordt vooral in het noorden een erg koude. Het kan daar tussen de 5 en 10 graden gaan vriezen, elders is het iets minder koud.

Zondag overdag neemt vanuit het zuiden de kans op ijzel sterk toe. In het noorden blijft het tot in de avond vriezen en houdt de kans op gladheid lang aan.

Na de kerstdagen is het weer even gedaan met de winter en komt geleidelijk zachtere lucht binnen. Vanaf halverwege de week kan het overdag 12 of 13 graden worden. Daarbij is het vaak bewolkt en valt af en toe regen. Ook de jaarwisseling lijkt bijzonder zacht te verlopen.