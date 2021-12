Kind raakt gewond bij grote woningbrand Schiedam

Bij een brand in een woning aan de Burgemeester Gijsenlaan in Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kind gewond geraakt. Rijnmondveilig.nl meldt dat het kind met brandwonden naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. In totaal zijn drie mensen voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De woning op de eerste etage stond al snel vol rook. In verband met de ontruiming van meerdere huizen en de snelle rookverspreiding door de brand schaalde de brandweer even na 01.00 uur op naar “zeer grote brand”. Rijnmondveilig.nl riep mensen in de omgeving op de brandweerlieden de ruimte te geven voor hun werkzaamheden.

Iets voor 02.30 uur was de brand geblust en waren alle woningen weer vrij van rook. De geƫvacueerde mensen konden daarna terugkeren naar huis. Voor de bewoners van de woning waar de brand uitbrak is opvang geregeld. De brand is volgens de brandweer waarschijnlijk ontstaan door waxinelichtjes.