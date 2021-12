GGD adviseert geen boosters over grens te halen

De GGD adviseert met klem geen boosterprikken over de grens te halen. Dit kan problemen opleveren bij de registratie in de CoronaCheck-app, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

Mensen die in Duitsland een oppepprik halen, zien dat niet terug bij het vaccinatiebewijs in hun CoronaCheck-app. Ze kunnen achteraf via een registratie in Nederland alleen een papieren coronatoegangsbewijs (CTB) krijgen. Ze krijgen geen Digitaal Corona Certificaat om mee te kunnen reizen. Dat laatste is de verantwoordelijkheid van het Europese land waar mensen de booster halen, zegt de woordvoerster van de koepelorganisatie.

“Om teleurstellingen te voorkomen adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken”, aldus de zegsvrouw. “Het zetten van de boosters gaat nu ontzettend snel in Nederland, levert achteraf geen problemen op en is het meteen goed geregistreerd in CoronaCheck-app.”

Wie zich in Nederland laat prikken, krijgt zowel een nationaal als een internationaal geldige QR-code in de CoronaCheck-app. De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Het is de bedoeling dat alle volwassenen die dat willen voor het einde van januari een boosterprik hebben kunnen krijgen.