Veel respons op petities openhouden afdelingen (kind)hartcentra

Een petitie om de sluiting van de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMC Groningen tegen te houden, krijgt veel steun. Zondagmiddag stond de teller op ruim 127.000 handtekeningen. Ook op een petitie voor het openhouden van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) komt veel respons. Deze petitie is inmiddels ruim 11.000 keer ondertekend.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil hartchirurgie en hartkatheterisaties bij kinderen en hoogcomplexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking in de toekomst concentreren in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en in het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) en het Universitair Medisch Centrum Groningen vallen dan af wat die zorg betreft.

De petitie ‘Laat UMCG een (kind)hartcentrum blijven’ is een initiatief van de moeder van een patiënt. Dit wordt gesteund door verpleegkundigen op de kinder-ic van het UMC Groningen. De verpleegkundigen waarschuwen dat deze zorg in het noorden van het land verdwijnt. “De keuze is onbegrijpelijk en er mist een concrete en volledige onderbouwing waarop dit besluit is gebaseerd.” Ze hopen dat het besluit wordt heroverwogen. “De expertise die in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in één keer tenietgedaan.”

Verder vrezen de UMCG-verpleegkundigen dat de beslissing van de minister gevolgen heeft voor andere complexe en acute zorg, zoals kinderlongtransplantaties en pulmonale hypertensie-zorg. “Het concentreren van één specialisme heeft niet alleen invloed op dat specialisme, maar op alle gerelateerde zorg. Deze impact lijkt onvoldoende te zijn beoordeeld. Zieke kinderen met chronische aandoeningen kunnen in de toekomst niet meer rekenen op integrale kindzorg in Noord-Nederland.”

De initiatiefnemers van de petitie voor het openhouden van CAHAL stellen dat dit centrum voor aangeboren hartafwijkingen aantoonbaar goede kwaliteit van zorg levert en toonaangevend is in Europa.