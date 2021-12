De politie heeft een deel van de Tongelresestraat in Eindhoven afgezet voor onderzoek na de vondst van een verdacht pakketje. Het is niet uit te sluiten dat het om een explosief gaat, aldus de politie op Twitter.

Eerder in de ochtend kreeg de politie een melding dat er gaten zitten in de ramen van een café in de Tongelresestraat. Uit een eerste onderzoek komt naar voren dat er vermoedelijk op het pand is geschoten.