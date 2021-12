Vier bewakers gevangenis Westzaan geschorst

Vier bewakers van de gevangenis JC Zaanstad in Westzaan zijn geschorst omdat zij zich mogelijk niet integer hebben gedragen, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van NH Nieuws. De medewerkers zouden in december buitenproportioneel geweld hebben gebruikt bij het onder controle brengen van een gedetineerde.

De vier traden op als leden van het Intern Bijstandsteam (IBT). Dat team staat 24 uur per dag paraat met speciaal daarvoor opgeleide medewerkers en wordt ingezet zodra een situatie voor andere personeelsleden niet meer veilig is. De teamleden mogen geweld gebruiken als dat noodzakelijk is. Ze zijn uitgerust met onder meer beschermende kleding, pepperspray, een helm en wapenstok.

Op maandag 20 december werd het IBT opgeroepen voor het overplaatsen van een gedetineerde van de psychiatrische afdeling naar een isoleercel vanwege het “onberekenbare gedrag” van de gevangene, aldus een verklaring van DJI. Volgens NH Nieuws, die verschillende personeelsleden sprak, zou de gedetineerde met zijn hand onder de gezichtskap van de helm van een IBT’er zijn gegaan om daar pogen uit te halen naar zijn ogen. Hij zou ook gedreigd hebben op vingers te bijten. Daarop zouden de IBT-leden de man klappen hebben gegeven. Volgens de medewerkers is de gevangene “geen lieverdje” en hij zou voor de overplaatsing al gezegd hebben zich te gaan verzetten.

Na de IBT-inzet zijn de camerabeelden ter evaluatie bekeken. Daarop is besloten onderzoek te starten “naar het voorval en de exacte rol van de vier medewerkers”, aldus DJI. In afwachting van de resultaten is de medewerkers de toegang tot de inrichting ontzegd. De gedetineerde is overgeplaatst naar de afdeling voor onhandelbare gedetineerden in Vught.