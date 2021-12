Wietze en Klaas nemen ochtendshow Radio 538 over

Frank Dane maakt na drie jaar plaats voor een nieuwe ochtendshow op Radio 538. Vanaf maandag nemen Wietze de Jager en Klaas van der Eerden de ochtenduren voor hun rekening, heeft de zender dinsdag bekendgemaakt.

De Jager en Van der Eerden waren de afgelopen jaren al samen te horen in het programma Weekend Wietze. “Met de nieuwe ochtendshow gaat 538 een volgende fase in”, zegt radiodirecteur Coco Hermans. “Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien. Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap.”

Volgens Hermans hebben De Jager en Van der Eerden al bewezen “midden tussen de luisteraars te staan en met enorm veel creativiteit, energieke en onderscheidende radio te kunnen maken”. Ze krijgen in hun programma gezelschap van nieuwslezer Mart Grol.

Dane en zijn team volgden in januari 2019 Edwin Evers op die jarenlang Evers Staat Op maakte op 538. Hermans is hen daarvoor “heel dankbaar”. “Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken.”

De Jager keert met het programma na jaren terug in de ochtend. Tussen 2012 en 2017 maakte hij een ochtendshow met Mattie Valk op Qmusic. Zij gingen destijds met ruzie uit elkaar toen een voorgenomen overstap naar Sky Radio op het laatste moment niet doorging.