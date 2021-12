Artsen zien vaker agressie op de spoedeisende hulp

Artsen maken zich zorgen over een verdere toename van agressie op de spoedeisende hulp, vertelt David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Via de vereniging hoort hij steeds meer signalen van agressie op de spoedeisende hulpen in Nederland.

Volgens Baden gaat het om mensen die iemand beledigen en ongepaste opmerkingen maken, maar ook om bedreigingen “bijvoorbeeld als patiënten moeite hebben met beperkingen van het bezoek in verband met corona”. Het gaat bij sommige patiënten verder, vertelt de voorzitter en arts, met patiënten of bezoekers die vechten, het personeel slaan of bij de ambulance-ingang alle ramen vernielen.

Naast de zorg over de agressie, is de voorbereiding van de jaarwisseling ook in volle gang. Het is samen met Koningsnacht en in sommige regio’s de carnavalsperiode de drukste tijd in het jaar. Op de meeste plekken wordt extra personeel ingezet. Zo staan er in de nacht van 31 december op 1 januari twee extra verpleegkundigen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis waar Baden werkt.

“We zien dan veel patiënten met overmatig drugs- en alcoholgebruik. Die komen bovenop de patiënten die elke nacht kunnen binnenkomen, dus bijvoorbeeld mensen met pijn op de borst”, aldus Baden. Deze drukte kan de spoedeisende hulp echter aan, ook in combinatie met de coronacrisis. “Het is één avond in het jaar. We willen geen overmatige drukte, maar het is een avond die je kunt plannen”, vertelt Baden.

Over de mate van agressie die hij meemaakt maakt hij zich wel zorgen. “We normaliseren het soms, alsof het er bij hoort dat een patiënt agressief is als hij dronken is. Maar eigenlijk is het niet normaal.” Baden heeft zelf ook verschillende vormen van agressie meegemaakt. Een van zijn collega’s kreeg laatst een vuistslag omdat ze een infuus wilde prikken. “De patiënt was dronken en vond het kennelijk nodig dit te doen. Als hulpverlener weet je dan niet zo goed meer wat je moet doen als zoiets gebeurt wanneer je iemand wil helpen”, vertelt Baden.

“Het lijkt alsof patiënten minder geduld hebben en sneller verbale en fysieke agressie laten zien”, zegt Baden. “We denken dat het komt door de maatschappelijke onrust. Corona maakt een heleboel gevoelens los bij mensen, ook van machteloosheid. In de acute zorg bevinden mensen zich in een extra kwetsbare situatie. Dan uit deze agressie zich misschien sneller.”