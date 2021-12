NOS herbeleeft laatste Elfstedentocht

De NOS staat dinsdag volledig in het teken van de laatst verreden Elfstedentocht in 1997, precies 25 jaar geleden. De hele rit wordt online in zijn geheel herhaald en de hele dag worden op tv flitsjournaals uitgezonden om het evenement te herbeleven.

De journaals worden gepresenteerd door Herman van der Zandt. Hij presenteert het alsof de tocht op dat moment wordt verreden. Online wordt ook een zogenoemde retro-liveblog bijgehouden.

’s Avonds maakt Dione de Graaf vanuit Dokkum een programma. Ze praat daarin met hoofdrolspelers van toen, de winnaars en de organisatoren. Onder anderen Henk Kroes, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden in 1997, en de huidige voorzitter Wiebe Wieling zijn te gast.