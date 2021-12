Ruim 20.000 Nederlanders namen afgelopen week trein naar België

De afgelopen dagen zijn ruim 20.000 Nederlanders per trein naar België gegaan, schat de Belgische federale politie. Dinsdag gingen ruim 6400 mensen naar de zuiderburen. Woensdag waren dat er zo’n 7600 en donderdag schat de politie dat de teller op ongeveer 6500 komt. Nederlanders gaan vanwege de lockdown in eigen land een dagje uit in België.

De NS riep Nederlanders deze week al op niet de trein naar België te pakken, tenzij het noodzakelijk is. Het is volgens de spoorwegmaatschappij onmogelijk om voldoende afstand te houden.

De meeste Nederlandse reizigers stappen uit in Antwerpen. Op stations werken de federale en de lokale politie samen met spoorbeveiliger Securail om orde te handhaven en passagiersstromingen te begeleiden. Agenten en beveiligers blijven met extra personeel op de stations totdat rond 23.00 uur de laatste treinen naar Nederland vertrokken zijn.

Vooral in de avond is het druk op stations, zegt de politie. In het begin van de avond, wanneer winkels sluiten, gaat het veelal om gezinnen met kinderen die huiswaarts gaan. Later op de avond gaat het volgens de politie vooral om jongeren, waarvan een deel beschonken is.

In januari gaat het Belgische Nationaal Crisiscentrum de situatie van deze week evalueren. Dit gebeurt samen met de Gouverneur van Antwerpen en alle betrokken diensten.