VVD’er Yesilgöz wordt minister van Justitie en Veiligheid

VVD’er Dilan Yeşilgöz-Zegerius wordt in het nieuwe kabinet minister van Justitie en Veiligheid. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf en het AD. Yeşilgöz was sinds 2017 Tweede Kamerlid en trad afgelopen jaar als staatssecretaris van Klimaat en Energie toe tot het toen al demissionaire kabinet.

Ook Mark Harbers keert terug in het vierde kabinet-Rutte. Hij wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat. Harbers was staatssecretaris van Asiel en Migratie in het vorige kabinet maar moest aftreden na gerommel door zijn ministerie met cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Eerste Kamerlid Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken.

Nieuwe gezichten namens de VVD zijn europarlementariër Liesje Schreinemacher als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en zorgbestuurder Conny Helder die minister voor Langdurige Zorg wordt. Senator en voormalig Amsterdams wethouder Eric van den Burg krijgt als staatssecretaris Asiel en Migratie onder zijn hoede.

Ook Kamerlid Aukje de Vries maakt de oversteek naar het kabinet. De huidige zorg- en coronawoordvoerder van de VVD wordt als staatssecretaris verantwoordelijk voor onder meer de afhandeling van de toeslagenaffaire.

Eerder lekte al uit dat de VVD Dennis Wiersma naar voren schuift als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Partijvoorzitter Christianne van der Wal is de beoogde minister voor Natuur en Stikstof en provinciebestuurder Christophe van der Maat wordt staatssecretaris van Defensie.