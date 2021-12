Nederland staat voor minder uitbundige jaarwisseling dan anders

Nederland staat opnieuw voor een voor velen minder uitbundige jaarwisseling dan normaal. Net als bij de viering van oud en nieuw een jaar geleden is vuurwerk afsteken verboden vanwege de coronapandemie. Thuis zijn maar vier gasten welkom.

Rotterdam heeft zich intussen voorbereid op “het ergste scenario” met het oog op mogelijke ongeregeldheden. De hulpverleningsdiensten van de havenstad zijn met de inzet van 550 hulpverleners maximaal opgeschaald, zei directeur van de veiligheidsregio Arjen Littooij eerder. Dat is volgens hem vooral naar aanleiding van de Coolsingelrellen van vorige maand. Toen werden politieagenten aangevallen.

Andere grote veiligheidsregio’s hebben laten weten niet meer in te zetten dan tijdens de vorige jaarwisseling. Commandant van de brandweer in Den Haag Esther Lieben vertelde eerder dat de brandweer altijd maximaal opgeschaald is met oud en nieuw. Regio Amsterdam verwacht verder geen ernstige ongeregeldheden.

Politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie de jaarwisseling voorbereidt, verwacht eenzelfde oud en nieuw als een jaar geleden. “Verschil met vorig jaar is wel het verzet van een aantal groepen die demonstraties proberen te kapen en zwaar geweld gebruiken tegen de politie. Dat is meer dan in andere jaren”, zei hij eerder.

Ook verwacht Woelders ondanks het vuurwerkverbod nog steeds overlast door vuurwerk. “Het zware vuurwerk is de samenleving niet uit.” Vuurwerkshows en ‘aftelmomenten’ in Amsterdam en Rotterdam gaan niet door, net zomin als de traditionele vreugdevuren in Den Haag. Carbidschieten mag wel.

De ambulances in Nederland zijn ook voorbereid op de jaarwisseling. Zij verwachten veelal geen extreme drukte. Desondanks blijft het voor velen de drukste nacht van het jaar. “Er is altijd wel enige onrust rondom de jaarwisseling”, zegt Marnix Holsappel, voorzitter van de ambulancevoorziening in Den Haag. “Maar situaties zoals onlangs, toen iemand een steen door de ruit van een van onze ambulances gooide, zijn gelukkig uitzonderlijk.”