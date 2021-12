NU’91: meer zorgmedewerkers thuis door besmettingen met omikron

Meer zorgmedewerkers vallen uit doordat ze een coronabesmetting hebben opgelopen. De woordvoerder van NU’91, de beroepsorganisatie voor de zorg, zegt door de omikronvariant van het coronavirus een toename te zien.

Absolute cijfers heeft de woordvoerder niet, maar “we hebben wel het idee dat het absoluut meer voorkomt”. Zo worden mensen vaker gebeld om in te vallen voor collega’s die thuis moeten blijven. Bovendien is het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers altijd al wat hoger, vertelt de woordvoerder.

De woordvoerder heeft niet het idee dat dit probleem meer voorkomt in bepaalde regio’s. “We krijgen signalen uit het hele land.” Bovendien ziet NU’91 dat het probleem voorkomt bij zorgmedewerkers in alle sectoren, zoals gehandicaptenzorg, ouderenzorg en in de ziekenhuizen.

Een week eerder zag de organisatie nog geen toename van het ziekteverzuim onder zorgmedewerkers. In Engeland nam het aantal zorgmedewerkers dat thuis moest blijven vanwege de omikronvariant steeds meer toe. Radiozender BNR zag vorige week na een rondvraag een daling in het ziekteverzuim onder zorgpersoneel.