Ondanks verbod toch veel mensen die nieuwjaarsduik wagen

Georganiseerde nieuwjaarsduiken konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar veel mensen zijn op eigen houtje toch ergens het water in gegaan. Op het strand van Scheveningen was het aardig druk met mensen die een nieuwjaarsduik waagden en ook op andere plaatsen gingen mensen het water in.

In Scheveningen wordt normaal gesproken de grootste en bekendste nieuwjaarsduik van Nederland georganiseerd. Daar waren zaterdag ook de meeste mensen heen gegaan voor een duik. Zeker tientallen mensen gingen daar de Noordzee in. Op sociale media is te zien dat mensen op veel plekken in het land, in zee, rivier of meer, een nieuwjaarsduik wagen.

De organisatie van de nieuwjaarsduik had net als vorig jaar een alternatief bedacht dat binnen de coronamaatregelen past. Er werden 50.000 blikken met zeewater gevuld en verkocht voor een alternatieve duik. De organisatie zegt blij te zijn dat zoveel mensen hebben meegedaan aan deze “traditie”.