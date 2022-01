Vuurwerkbranche: Nederlander wil vuurwerktraditie behouden

Door het massaal negeren van het vuurwerkverbod hebben Nederlanders laten zien dat ze niet af willen van de vuurwerktraditie in ons land, zegt Leo Groeneveld, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Hij vindt het nogal wrang dat de Nederlandse vuurwerkbranche niet heeft kunnen profiteren van de grote hoeveelheden vuurwerk die met de jaarwisseling de lucht in zijn gegaan. “Het is zuur dat dit vuurwerk vooral via het buitenland is binnengekomen; via Belgische en Duitse winkels en illegale handel. Normaal zijn er in Nederland zo’n 1200 winkeliers die daar hun boterham mee verdienen. Ze hadden heel graag deze feestartikelen willen leveren, maar ze kregen die gelegenheid niet”, aldus Groeneveld, vertegenwoordiger van de branche.

Hij schat dat er afgelopen nacht het dubbele de lucht in is gegaan vergeleken met de voorgaande jaarwisseling. “Toen hielden wél heel veel mensen zich aan het vuurwerkverbod. De stemming was toen anders, er was veel sympathie voor de zorg en die is er nog. Maar de zorg heeft nu zelf gezegd: een vuurwerkverbod gaat ons niet helpen. Dus de miljoenen mensen die voor siervuurwerk zijn zien het verbod als symbolisch en onnodig”, zegt de BPN-voorzitter.