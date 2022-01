Rutte IV: meer vrouwen, gemiddeld net iets ouder dan Rutte III

Het nieuwe kabinet bestaat uit flink meer vrouwen dan het demissionaire kabinet Rutte III. Veertien van de 29 bewindspersonen zijn vrouw, en de ministersploeg bestaat voor de helft uit vrouwen. De gemiddelde leeftijd van het kabinet is net iets hoger dan die van Rutte III. Bij het aantreden van dat kabinet lag de gemiddelde leeftijd op 49 jaar, nu is het gemiddelde 50 jaar.

De jongste beoogde bewindspersoon is Maarten van Ooijen. De 31-jarige ChristenUnie-politicus wordt staatssecretaris op het ministerie van Volksgezondheid.

Elf van de 29 bewindspersonen maakten op enig moment deel uit van het vorige kabinet. D66 haalt de meeste mensen van buiten de politiek naar het kabinet. Bekende namen als Ernst Kuipers en Robbert Dijkgraaf worden op prominente ministersposten gezet. De partij levert met D66-leider Sigrid Kaag ook de eerste vrouwelijke minister van Financi├źn.

Net als Kaag wil CDA’er Wopke Hoekstra zijn partij leiden vanuit de Tr├¬veszaal. Hij wordt vicepremier en is de beoogde minister van Buitenlandse Zaken. Partijleider Gert-Jan Segers gaat de Kamer in, en schuift opnieuw Carola Schouten naar voren als vicepremier. VVD-leider Mark Rutte zit weer in het Torentje.

Rutte zelf levert trouwens relatief veel vrouwen: vijf van de acht VVD-ministers zijn vrouw. In 2017 kwam alleen Cora van Nieuwenhuizen als vrouwelijke VVD-minister op het bordes te staan, waarvoor Rutte veel kritiek kreeg. D66 levert zes ministers, van wie maar twee vrouw zijn, het CDA en de ChristenUnie leveren allebei evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers.