Basisscholen blij dat ze open mogen, sector wil visie zien

Basisscholen zijn blij dat ze weer open mogen na de kerstvakantie, laat de PO-Raad weten, maar de sectororganisatie noemt het wel “van belang dat we beter voorbereid zijn”. Een langetermijnstrategie is noodzakelijk, vindt voorzitter Freddy Weima. Dat vinden ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs. De AOb noemt het “goed voor alle leerlingen” dat ze weer naar school kunnen, maar “blijft zich erover verbazen” dat het bijvoorbeeld nog steeds niet overal is gelukt om schoolgebouwen goed te ventileren.

Deskundigen hameren al lange tijd op het belang van goede ventilatie om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In bedompte ruimtes kunnen kleine virusdeeltjes zich ophopen in de lucht en zo makkelijker anderen infecteren.

“Iedereen is er het echt wel over eens dat een goede ventilatie een voorwaarde is om dit verantwoord te kunnen doen, en toch lukt het bijna twee jaar later nog steeds niet om dit overal op orde te krijgen”, klaagt de AOb.

De PO-Raad vraagt het nieuwe kabinet om samen met de sector na te denken “over hoe we scholen niet onverwacht hoeven te sluiten en hoe maatregelen meer in samenhang met elkaar genomen kunnen worden”. Besluiten op het laatste moment zijn voor niemand goed, vindt de organisatie. “Dit is geen houdbare en werkbare situatie voor het onderwijs.”

CNV Onderwijs vindt het eveneens hoog tijd om “in breed verband” na te denken over het voorkomen van toekomstige schoolsluitingen. “Om het onderwijs duurzaam open te houden moet de discussie niet meer gaan over scholen open of dicht, maar om de vraag hoe scholen duurzaam open kunnen. ” De bond wijst onder meer op de achterstanden die leerlingen oplopen. “Als leerlingen langer in het onderwijs zouden blijven, heeft dat ook sectoroverstijgende gevolgen. Want is er genoeg fysieke ruimte voor al die leerlingen en wie geeft ze les? “

Wilma Salzmann, voorzitter van CNV Schoolleiders, zegt dat het kabinet veel praktische vraagstukken doorschuift naar de schoolleiding. “Het is enorm jongleren.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is blij. “Het is ontzettend fijn dat er nu al, tijdens de kerstvakantie, duidelijkheid is gegeven door het kabinet zodat scholen en leerlingen zich kunnen voorbereiden”, zegt voorzitter Iben Maas. Het LAKS hoopt ook dat er dit schooljaar geen schoolsluitingen meer komen. “Voor scholieren is onduidelijkheid en gebrek aan toekomstperspectief in deze voortdurende coronasituatie lastig.”