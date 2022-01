Beoogd onderwijsminister Wiersma blij met heropening scholen

Beoogd onderwijsminister Dennis Wiersma is blij dat de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs volgende week “gewoon weer los kunnen gaan”. Hij is “enorm gemotiveerd” om dat zo te houden, laat de VVD’er weten na afloop van een gesprek met formateur Mark Rutte.

Het inlopen van de achterstanden die corona de afgelopen anderhalf jaar heeft veroorzaakt in het onderwijs, behoort volgens Wiersma tot “de grootste uitdagingen” voor de komende regeerperiode. “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe belangrijk onderwijs is, maar ook wat er gebeurt als dat wegvalt of deels digitaal moet.”

Dat de scholen na de kerstvakantie weer opengaan noemt Wiersma dan ook “een hele mooie boodschap” voor zowel leerlingen als ouders. Zelf schoof hij maandag ook aan bij het corona-overleg over het onderwijs, waar ook een besluit viel over de buitenschoolse opvang. Daar is hij als demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken voor verantwoordelijk.