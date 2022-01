Slechts handvol snelrechtzittingen na jaarwisseling

De jongste jaarwisseling heeft landelijk slechts enkele zaken opgeleverd die in aanmerking komen voor afdoening volgens het snelrecht. Dat blijkt uit een telefonische rondgang langs de tien arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie. Voor zover bekend hebben de rechtbanken geen extra zittingsruimte hoeven reserveren om zaken te kunnen behandelen.

Alleen in Amsterdam, Zwolle en Leeuwarden waren maandag snelrechtzaken gepland. Daarvan lijkt de Friese zaak de zwaarste: een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân moet zich op 12 januari voor de rechter in Leeuwarden verantwoorden voor de zware mishandeling van een politieagent. Hij zou de agent een stuk glas in het gezicht hebben gegooid, die daardoor meerdere breuken in het gezicht opliep. In Noord-Nederland zijn nog zes zaken in onderzoek.

In Amsterdam moet op 10 januari een 31-jarige man zich voor de politierechter verantwoorden voor het mishandelen, bedreigen en beledigen van een ambtenaar in functie. Ook verdenkt het OM hem van vernieling.

In Zwolle gaat het om een 46-jarige man uit Assen die wordt verdacht van het bedreigen van een treinmachinist en het beledigen van twee politiemensen. Hij moet op 12 januari voor de rechter verschijnen, op een reguliere snelrechtzitting.

In grote arrondissementen als Rotterdam en Den Haag zijn geen snelrechtzittingen gepland voor zaken die met de jaarwisseling te maken hebben. In het arrondissement Midden-Nederland (waar Utrecht onder valt) zijn rond oud en nieuw ruim dertig mensen aangehouden. Het merendeel daarvan is afgedaan met het opleggen van een HALT-maatregel of een strafbeschikking. Volgens een woordvoerder zijn negen zaken nog in onderzoek. Voor die zaken zijn nog geen zittingen gepland.

De arrondissementen Zeeland-West-Brabant, Noord-Holland en Oost-Brabant melden geen zaken te hebben voor de snelrechter. Van Limburg waren maandag nog geen gegevens beschikbaar.

De politie meldde zaterdag dat zij de onrust rond de jaarwisseling door een forse inzet onder controle kon houden. Niettemin was het op veel plaatsen druk en onrustig en hebben zich enkele ernstige incidenten voorgedaan, waarbij ook hulpverleners het slachtoffer zijn geworden.