Bijna duizend Nederlanders liepen onlangs corona op in Oostenrijk

Wintersportvakanties hebben van Oostenrijk het voornaamste andere land gemaakt waar Nederlanders recentelijk het coronavirus hebben opgelopen. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 964 mensen die afgelopen week positief testten in de twee weken daarvoor het Alpenland hadden bezocht. Dat is 15,8 procent van alle besmettingen die tussen 27 december en 3 januari tot een ander land zijn herleid.

Frankrijk, ook een populaire ski- en snowboardbestemming, volgt op plaats twee met 740 geconstateerde gevallen. Daarna komen Belgiƫ, waar 682 mensen waren geweest die later besmet bleken, Duitsland (669 gevallen) en Spanje (605 gevallen). Aan Italiƫ hadden 339 besmette mensen nog in de laatste veertien dagen een bezoek gebracht, zo blijkt uit de cijfers, waar het AD als eerste over berichtte.

Oostenrijk voerde onlangs strenge inreisregels in voor Nederlanders. Wie nog geen boosterprik heeft gekregen, moet zeker vijf dagen in quarantaine, wat een wintersportvakantie praktisch onmogelijk maakt. Veel Nederlanders trokken nog snel voordat de quarantaineplicht inging naar hun vakantiebestemming. Sommige landgenoten gingen vlak over de grens in Duitsland een boosterprik halen om eerder aan de beurt te zijn en zonder problemen de piste op te kunnen.

Het Verenigd Koninkrijk, dat als enige van deze landen al lange tijd geldt als een ‘zeerhoogrisicogebied’ vanwege corona, staat met 256 herleide besmettingen in de middenmoot. Op dezelfde hoogte staan de Verenigde Staten.

Het RIVM noemt de cijfers overigens “onderschattingen van de werkelijke aantallen en percentages”. Door het hoge aantal besmettingen slagen de GGD’en er lang niet altijd in om bron- en contactonderzoek in te stellen nadat iemand positief heeft getest. In veel gevallen wordt daardoor nooit vastgesteld waar iemand het virus mogelijk heeft opgelopen. Van alle mensen die afgelopen week positief testten, was zeker 5,9 procent kort geleden in het buitenland geweest.

Ook het Outbreak Management Team (OMT) signaleert in zijn nieuwste advies “een grote toename van meldingen van positief geteste personen die recentelijk vanuit het buitenland naar Nederland zijn gereisd”. De deskundigen die het kabinet adviseren over de coronabestrijding verwachten dat dit aantal in de komende weken en maanden verder zal toenemen.

Wat het OMT betreft zou iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland komt direct na aankomst een zelftest moet doen en dat na vijf dagen nog eens moeten herhalen.