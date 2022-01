Op A2 opgepakte verdachte is 36-jarige man uit Utrecht

De man die donderdag is aangehouden tijdens een politieactie op de A2 wegens een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel, zit nog vast. Het is een 36-jarige man uit Utrecht, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie.

Het onderzoek van de politie naar het incident loopt nog.

De man werd donderdagmiddag gearresteerd, waarna de snelweg tussen Maarssen en Breukelen in beide richtingen werd afgesloten. Van den Heuvel liet ’s middags weten dat de politieactie te maken had met zijn veiligheid. De misdaadverslaggever wordt al langere tijd zwaar beveiligd.

Van den Heuvel zou vanwege een veiligheidsprotocol naar de dichtstbijzijnde politielocatie zijn gereden. Het gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie werd donderdagmiddag tijdelijk extra beveiligd.

“Wat een rustige werkdag leek te worden, eindigde vandaag abrupt in een onoverzichtelijke, mogelijk verdachte situatie”, aldus Van den Heuvel na het incident. Hij bedankt op Instagram zijn beveiligers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) voor het professioneel en adequaat reageren. “Hun scherpte en alertheid waardeer ik zeer. Dankzij deze politiemensen ben ik gelukkig in staat mijn werk te blijven doen. Hopelijk maakt verder politieonderzoek meer duidelijk over de achtergronden van dit voorval.”